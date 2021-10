Diocesi: Trani-Barletta-Bisceglie, sabato 30 ottobre apre al pubblico il nuovo “Museo Don Uva”

Prima visita aperta al pubblico al nuovo “Museo Don Uva”, in piazza Sant’Agostino a Bisceglie. Il Museo, inaugurato a settembre, è parte del Polo museale di Trani e sorge nel chiostro di Sant’Agostino, in uno dei più antichi complessi monumentali di Bisceglie, costituito dall’insieme unitario della chiesa di Sant’Agostino e del convento agostiniano. Si estende in tutto il fabbricato dell’antico convento: dal piano terra, nel chiostro, si accede poi al piano nobile dove inizia il percorso espositivo, composto da diversi ambienti, nei quali ha vissuto il venerabile don Pasquale Uva. La visita, prevista per il 30 ottobre, sarà guidata dal direttore del Polo museale di Trani, Graziano Urbano, e dalla operatrice culturale Francesca De Toma, i quali accompagneranno i visitatori alla scoperta della vita e delle opere di don Pasquale Uva e delle tante storie che si sono svolte in quei luoghi e delle quali è stata custodita traccia. Il museo è nato dalla collaborazione tra Fondazione S.E.C.A. di Trani, Universo salute “Opera Don Uva” e Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza di Bisceglie. Per partecipare alla visita è necessario prenotare l’ingresso (gratuito per l’occasione) inviando una mail info@fondazioneseca.it o telefonando allo 0883.582470. Sarà richiesta esibizione del certificato verde antiCovid.