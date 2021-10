Laudato sì: dal 31 ottobre mostra fotografica in piazza San Pietro. Card. Turkson, “entrare in dialogo con il creato, la nostra casa comune”

Si apre domenica prossima, 31 ottobre, in piazza San Pietro la mostra fotografica “Emozioni per generare il cambiamento”, dedicata all’enciclica Laudato si’ e realizzata da Lia Beltrami, regista e scrittrice, e dal fotografo Asaf Ud Daula. L’esposizione, che si svolge in occasione dell’Anno speciale Laudato si’, del lancio della Piattaforma di Azioni Laudato sì e in contemporanea con il summit della Cop26 a Glasgow, sarà

visitabile sotto il colonnato di sinistra della Basilica fino all’8 novembre compreso. Compongono la mostra – si legge in una nota – 40 fotografie in totale, delle quali ne verranno esposte 26, montate su appositi pannelli lignei, il cui materiale è stato ricavato dagli alberi abbattuti dalla Tempesta di Vaia, che nel 2018 ha colpito l’area montana delle Dolomiti e delle Prealpi Venete. Alla fine del percorso espositivo anche un video con le parole del Santo Padre dedicate al percorso di conversione verso l’ecologia integrale e la fratellanza universale, evocate nelle encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti.

“L’arte – ha detto il card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale che patrocina l’iniziativa – ci apre a mondi di visione diversa. L’interpretazione data dai creatori di questa esposizione, un giovane fotografo musulmano proveniente dal Bangladesh e una regista cattolica, non solo ci mostra che la natura è piena di parole d’amore, ma che possiamo entrare in dialogo con il creato, la nostra casa comune, e con i nostri fratelli e sorelle per mostrare la profonda arte dei nostri ecosistemi”. “La cosa importante – ha spiegato Lia Beltrami – è che l’arte generi un cambiamento nelle persone, muovendo anche piccoli passi all’interno delle coscienze, giorno dopo giorno. Quando l’arte si mette al servizio della missione, lì si realizza la conversione del cuore che ci chiede il Papa”.