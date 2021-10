G20: Von der Leyen a Roma. “Più vaccinazioni per battere il Covid. Impegni per il clima per aprire la strada alla Cop26”

Il G20 porta a Roma i leader mondiali e quelli dell’Ue non fanno eccezione. L’Unione a 27 è rappresentata dal presidente del Consiglio europeo e dalla presidente della Commissione. Ursula von der Leyen affida a un tweet il suo “messaggio: per uscire dal Covid-19 dobbiamo incrementare la vaccinazione a livello globale e migliorare la preparazione alla pandemia”. Aggiunge: “servono impegni per il clima e piani concreti da parte del G20 per aprire la strada al successo della Cop26″. Von der Leyen ha incontrato il premier indiano Narendra Modri. Sempre su twitter scrive: “buona riunione con Modi. La nostra agenda strategica è sul sentiero giusto. Abbiamo concordato sul fatto che i negoziatori di entrambe le parti cominceranno a lavorare sul dossier commercio. Renderemo più forte la nostra cooperazione sul clima, inclusi i campi dell’innovazione e tecnologia”. Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha incontrato Modi e a sua volta afferma: “India ha un ruolo chiave nella transizione verde”. La partnership Ue-India e il dossier indo-pacifico sono stati tra i temi del colloquio.