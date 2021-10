Coronavirus Covid-19: Aifa, via libera al richiamo con vaccino Moderna per gli over 18

La Commissione tecnico scientifica di Aifa (Cts) ha espresso il proprio parere sulla somministrazione di una dose booster del vaccino contro il Covid-19 Spikevax (Moderna). Preso atto della decisione di Ema, la Cts stabilisce di rendere disponibile la dose booster del vaccino Spikevax, a distanza di almeno sei mesi dalla seconda dose, in soggetti di età pari o superiore ai 18 anni. La Commissione ribadisce inoltre che, come già stabilito per la dose booster di Pfizer, tale opportunità dovrebbe essere offerta in via prioritaria ai soggetti già indicati per il vaccino Comirnaty (Pfizer). La dose booster del vaccino Spikevax sarà inoltre inserita nell’elenco di cui alla L.648/96 per consentirne l’uso eterologo.