G20-Corea: presidente Moon Jae-In inaugura a Roma la mostra “Il Filo Spinato diventa simbolo di Pace” nella Chiesa di Sant’Ignazio da Loyola

Oggi il presidente della Repubblica di Corea Moon Jae-In con il Ministro dell’Unificazione Lee In-Young, in Italia per il G20, ha inaugurato la mostra “Il Filo Spinato diventa simbolo di Pace” allestita a Roma presso la Chiesa di Sant’Ignazio da Loyola in Campo Marzio che potrà essere visitata fino al 7 novembre. I visitatori – informa una nota del ministero dell’Unificazione – potranno ammirare “La Croce della Pace”, un’installazione di 136 croci realizzate fondendo il filo spinato della Zona Demilitarizzata (DMZ ovvero la striscia di terra che attraversa la Penisola Coreana che funge da zona cuscinetto tra la Corea del Sud e la Corea del Nord). Potranno consultare materiali e documenti video sia sulla Zona Demilitarizzata Coreana sia sulla creazione dell’opera e del suo significato. “La mostra – si legge nella nota – vuole sottolineare il valore e l’importanza della Pace nella Penisola Coreana ricordando i 68 anni vissuti dalla Corea del Sud e del Nord divisi dai reticolati di filo spinato della Zona Demilitarizzata” e “attraverso questa mostra si vuole destare l’interesse di tutto il mondo, cercando di sensibilizzare sulla necessità di portare la pace permanente nella Penisola Coreana”. L’opera è stata realizzata da Kwon Daehun, docente di scultura presso la Seoul National University. Per il suo allestimento si è avvalso della collaborazione di Son Hyeon Sook, ex docente all’Accademia di Belle Arti di Roma.