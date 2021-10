Diocesi: Vercelli, riprende l’appuntamento mensile “Un canto nella notte”

Dopo una lunga interruzione dovuta al Covid riprendono, da sabato 30 ottobre, nell’abbazia di S. Andrea (diocesi di Vercelli) le serate di “Un canto nella notte”, l’appuntamento mensile a cura della Fraternità della Trasfigurazione. “È un segno di speranza e di fiducia, con cui guardare al futuro per ripartire da ciò che conta ed è davvero essenziale” si legge in una nota dell’arcidiocesi. “Signore, insegnaci a pregare” sarà il tema che guiderà il percorso. Gli incontri si svolgeranno l’ultimo sabato di ogni mese da ottobre ad aprile eccetto il mese di dicembre, in cui si terrà la tradizionale veglia di Capodanno con preghiera e festa. Il primo appuntamento è per sabato 30 ottobre alle 21 in S. Andrea; alla preghiera in chiesa si può accedere senza green pass.