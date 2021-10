Diocesi: Volterra, domani un appuntamento per riflettere su una “Caritas sinodale”

Nel 50° della nascita della Caritas Italiana, voluta da Paolo VI come espressione del Concilio Vaticano II, anche la Caritas diocesana di Volterra vuole ripercorrere il suo cammino dalla origine con il vescovo Vasco Bertelli, nel 1986, fino ad oggi, guidata dal vescovo Alberto Silvani. In questa occasione vuole interrogarsi su quanto questo strumento pastorale abbia inciso nelle nostre parrocchie e nella diocesi, nell’animazione della testimonianza della carità.

L’appuntamento è per domani, sabato 30 ottobre, in Seminario a Volterra, dalle ore 9,30 a alle 12. Per motivi organizzativi e di sicurezza è necessario sapere quante persone saranno presenti. La comunicazione può essere fatta o per telefono allo 058888379 o via email a caritas@diocesivolterra.org.