Cammino sinodale: Agrigento, oggi l’apertura in cattedrale nella prima memoria liturgica del beato Rosario Livatino

Oggi 29 ottobre 2021, prima memoria liturgica del beato martire Rosario Angelo Livatino, la Chiesa agrigentina, convocata dall’arcivescovo Alessandro Damiano , si ritroverà alle 17 in cattedrale per avviare il cammino sinodale diocesano. Dopo un breve momento di preghiera, l’arcivescovo presenterà le linee guida del cammino e il delegato diocesano, don Gaetano Montana, offrirà le indicazioni pastorali. Seguirà la celebrazione eucaristica.

Nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento della pandemia, l’invito è rivolto a tutti i presbiteri e i diaconi, ai religiosi e alle religiose e a tre rappresentanti per ogni parrocchia. Tutti gli altri potranno unirsi seguendo la diretta sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Agrigento e sulle frequenze di Radio Diocesana Concordia e in chiaro sull’emittente Agrigento TV canale 96 del digitale terrestre.

L’assemblea e la celebrazione eucaristica saranno trasmesse in in diretta audio/video sul Canale YouTube dell’arcidiocesi di Agrigento e in diretta audio su Radio diocesana Concordia sulle seguenti frequenze FM: – Agrigento, 101,4/ 88,3; Monte Cammarata, 102,3, Naro, 102.6; Licata 93,9; Canicattì 97,00; Santa Elisabetta, 88,1.