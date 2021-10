Papa Francesco: arrivato in Vaticano il presidente americano Biden

Il presidente americano Joe Biden è arrivato in Vaticano, per la sua prima visita ufficiale dal suo insediamento alla Casa Bianca. Il lungo corteo delle auto presidenziali, passando per via della Conciliazione, ha attraversato piazza San Pietro dal lato dell’Arco delle Campane per giungere intorno a mezzogiorno nel Cortile di San Damaso, dove Biden e sua moglie Jill – in abito nero con velo di pizzo appuntato sulla parte posteriore del capo – sono stati accolti da mons. Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della Casa Pontificia. Dopo il passaggio nella Sala del Tronetto, il colloquio privato del presiedente Usa con Papa Francesco è previsto intorno alle 12 nella Sala della Biblioteca. La prima giornata romana di Biden – che domani e domenica parteciperà al vertice del G20, prima tappa verso Glasgow in Scozia, dove è in programma dal 31 ottobre il vertice sul clima Cop26 – prevede colloqui con il premier Mario Draghi, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il presidente francese Emmanuel Macron. Sono oltre 5000, intanto, gli agenti schierati a Roma per garantire la sicurezza al G20, presieduto dall’Italia. Blindato in particolare il quartiere dell’Eur, dove presso la Nuvola di Fuksas si terrà il vertice, ma anche il centro è presidiato per le visite programmate delle “first ladies” e per alcuni cortei e manifestazioni in programma. Chiuse nella Capitale, inoltre, molte fermate della metro, e chiuse le scuole dalle 16 di oggi. Ripristinati, infine, i controlli delle frontiere interne fino alle 13 di lunedì.