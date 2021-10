Ue: depositata alla Corte di Giustizia la causa intentata dal Parlamento contro la Commissione

Su richiesta del presidente David Sassoli, il servizio giuridico del Parlamento europeo ha presentato oggi alla Corte di Giustizia un ricorso contro la Commissione europea per la mancata applicazione del regolamento sulla condizionalità. “Il regolamento, adottato lo scorso dicembre, permette all’Ue – come chiarisce una fonte dell’Eurocamera – di sospendere i pagamenti del bilancio comunitario agli Stati membri in cui il rispetto dello stato di diritto è minacciato. Tuttavia, finora, la Commissione si è astenuta dal metterlo in pratica. La commissione affari legali del Parlamento aveva quindi raccomandato un’azione legale”. Il presidente Sassoli ha dunque dichiarato: “come richiesto nelle risoluzioni parlamentari, il nostro servizio giuridico ha presentato oggi alla Corte di Giustizia un ricorso contro la Commissione europea per la mancata applicazione del regolamento sulla condizionalità”. “Ci aspettiamo che la Commissione europea agisca in modo coerente e sia all’altezza di quanto dichiarato dalla presidente Von der Leyen durante l’ultima discussione in plenaria. Le parole devono essere seguite da fatti”.