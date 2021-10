Papa Francesco: nomina sette nuovi consultori della Congregazione per la dottrina della fede

La Congregazione per la dottrina della fede ha sette nuovi membri. Il Papa ha infatti nominato Consultori della Congregazione per la Dottrina della Fede – rende noto la Sala stampa vaticana – mons. Piero Coda, segretario della Commissione Teologica Internazionale; suor Nuria Calduch-Benages, segretario della Pontificia Commissione Biblica; don Mauro Cozzoli, professore emerito presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense; don Giovanni Cesare Pagazzi, professore presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia; don Dario Vitali, professore presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana; don Cataldo Zuccaro, professore presso la Facoltà di Teologia Morale della Pontificia Università Gregoriana; la professoressa Stella Morra, docente presso la Pontificia Università Gregoriana.