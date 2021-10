Unione europea: assemblea plenaria Comece. “Disappunto” dei vescovi per mancata inclusione delle Chiese nella Conferenza sul futuro dell’Europa

(Foto COMECE)

“Disappunto” per la mancata inclusione delle Chiese nel quadro della Conferenza sul futuro dell’Europa. Ad esprimerlo è stato il cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione degli episcopati dell’Ue, intervenendo alla plenaria della Comece che si è conclusa oggi a Bruxelles. “Questo processo è sano e necessario – ha detto il cardinale secondo quanto riporta un comunicato della Comece -, ma omettere la voce delle chiese lo impoverirebbe. Un’Europa con un’anima sarebbe in grado di affrontare sfide come la migrazione e l’asilo o lo stato di diritto con molto più slancio” e mostrare “una maggiore attenzione al rispetto della libertà di religione”.

Per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19, i vescovi della Comece si sono riuniti a Bruxelles per la loro Assemblea d’autunno, centrata sulla Conferenza sul futuro dell’Europa e sul ruolo dei giovani nel rafforzamento del processo di integrazione europea. “Pur rinnovando il sostegno della Chiesa cattolica a questa iniziativa dell’Ue e al suo obiettivo dichiarato di consentire ai cittadini di dibattere le sfide e le priorità dell’Europa, i vescovi hanno sottolineato la necessità di coinvolgere la Chiesa e i giovani a livello locale, nazionale ed europeo”, si legge nel comunicato. Una delegazione di giovani provenienti da tutta Europa è stata invitata ad unirsi all’Assemblea per uno scambio con i vescovi su temi chiave per il futuro del continente.

Alla plenaria, sono intervenuti anche Colin Scicluna – capo di gabinetto del vicepresidente della Commissione europea, incaricato di democrazia e demografia – e Herman Van Rompuy, ex presidente del Consiglio europeo e attuale presidente dell’European Policy Centre. In vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021 (Cop26) che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, i vescovi sono stati informati dalla coordinatrice dell’Alleanza europea Laudato si’ (Elsia) delle sue attività. Tra questi la lettera inviata di recente ai leader dell’Ue, invitandoli a svolgere un ruolo di primo piano a livello internazionale per una risposta coraggiosa all’emergenza climatica.