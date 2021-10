Commissione Ue: misure per rafforzare la sicurezza informatica di telefonini, smartwatch, dispositivi sportivi e giocattoli wireless

La Commissione europea adotta misure per rafforzare la sicurezza informatica di telefonini, smartwatch, dispositivi sportivi e giocattoli wireless. Lo comunica in una nota la Commissione Ue. L’atto delegato, collegato alla direttiva sulle apparecchiature radio, punta a “garantire che tutti i dispositivi wireless siano sicuri prima di essere venduti sul mercato dell’Ue”. In particolare, l’atto stabilisce “nuovi requisiti legali che i produttori dovranno rispettare per garantire la sicurezza informatica”. Inoltre, le misure Ue intendono migliorare la tutela della privacy e dei dati personali dei cittadini, prevenire frodi finanziarie e assicurare la resilienza delle reti di comunicazione. “La sicurezza dei prodotti connessi deve essere chiara. Come si può aver fiducia nella comunicazione aziendale o privata? I nuovi obblighi legali proposti oggi aiuteranno a garantire la sicurezza informatica dei dispositivi elettronici”, ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue, Margrethe Vestager. L’atto delegato sarà completato da una normativa sulla cyber-resilienza, recentemente annunciata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell’Unione. Entrambi le misure rientrano nella strategia Ue per la sicurezza informatica presentata a dicembre 2020.