Esplosione a Pinerolo: un morto e cinque feriti. Don Lovera (parroco), “tutta la comunità si mette a disposizione delle famiglie evacuate”

Questa mattina verso le 7.40, al quarto piano di una palazzina di Via Parri a Pinerolo (Torino), si è verificata una forte esplosione seguita da un incendio. L’esplosione, che ha sventrato un appartamento, probabilmente è stata causata da una fuga di gas. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i carabinieri di Pinerolo. Una donna di 84 anni è deceduta ed è stata rinvenuta sotto le macerie. Al momento si contano cinque feriti, di cui uno grave. Quattro i condomini evacuati. Lo riferisce il settimanale “Vita diocesana pinerolese” precisando che il parroco, don Massimo Lovera, ha raggiunto il quartiere subito dopo l’esplosione: “Tutta la comunità dello Spirito Santo è scossa. Purtroppo ci sono stati un morto, dei feriti e moltissimi danni. La parrocchia, fin da subito, si mette a disposizione delle famiglie evacuate”. E aggiunge: “Questa mattina ho ricordato le persone colpite da questo evento nella messa che ho celebrato in parrocchia”.

Sul posto sono giunti anche il vescovo Derio Olivero e il sindaco di Pinerolo Luca Salvai. La Protezione Civile ha allestito una tenda per accogliere i condomini che da questa mattina sono in strada.

Ad incendio spento, il bilancio vede completamente distrutto il quarto; l’onda d’urto conseguente l’esplosione ha danneggiato le strutture sottostanti rendendo inagibile l’intero edificio. Dodici famiglie e venticinque persone sono state evacuate. È stato istituito il Posto di Comando Avanzato. Il sindaco ha aperto un Centro operativo comunale) e convocato una conferenza stampa nel pomeriggio.