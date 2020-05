Coronavirus Covid-19: Parlamento Ue, plenaria il 27 maggio con von der Leyen per l’anteprima del Recovery Fund

“Pacchetto di ripresa dell’Unione europea”: è l’unico punto all’ordine del giorno della sessione plenaria che il Parlamento Ue terrà questa settimana. Riunione lampo, mercoledì 27 maggio, dalle 13.30 alle 15, durante la quale la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen illustrerà agli eurodeputati le proposte – fra loro correlate – di Recovery Fund e Quadro finanziario pluriennale, per poi discuterle con i parlamentari connessi on line. Domani, martedì 26 maggio, invece, la commissione per gli Affari costituzionali discuterà i prossimi passi per la Conferenza sul futuro dell’Europa e il ruolo del Parlamento europeo. Nella risoluzione del 17 aprile, i deputati hanno chiesto che la Conferenza sia convocata al più presto, sottolineando che l’Ue “dovrebbe impegnarsi direttamente con i cittadini per realizzare una profonda riforma dell’Unione”. Nel corso della settimana le diverse commissioni parlamentari affronteranno il tema della pandemia sotto diversi aspetti: impatto sui lavoratori a contratto e transfrontalieri; futuro del turismo europeo; Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo; economia e aiuti di Stato; impatto su sicurezza e difesa.