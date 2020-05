Comunicazioni sociali: mons. Oliva (Locri) ai giornalisti, “nel lockdown il vostro lavoro è stato validissimo”

“Un grazie speciale in questa giornata delle comunicazioni sento di esprimerlo a tutti voi giornalisti sia della carta stampata che della tv e dei network”.

Lo ha scritto mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si è svolta ieri nella solennità dell’Ascensione. “Il vostro lavoro è stato validissimo in questo tempo di lockdown. Specie aiutando i fedeli a vivere la loro esperienza di fede favorendo i contatti e la comunicazione tra i pastori della chiesa ed i fedeli”.

Mons. Oliva ha definito i mezzi di comunicazione “veri strumenti di evangelizzazione, nel mettervi a disposizione del popolo di Dio e nel favorire la preghiera, attenuando i disagi dei fedeli per la lontananza dalle celebrazioni liturgiche”.

Mons. Oliva ha sottolineato che “il vostro servizio giornaliero non è solo comunicazione fredda di notizie di ogni genere, ma azione di discernimento della vita della comunità, valutazione di quanto accade, promozione e sviluppo di una coscienza critica e ben documentata”.

“Auspico – ha proseguito il presule locrese – che possiate trovare parole intelligenti, che aiutino a leggere in profondità le vicende dell’oggi e quelle di ieri, non solo la cronaca ma anche la storia locale”.