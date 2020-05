Diocesi: mons. Mansi (Andria), “Prime Comunioni rinviate a ottobre e Battesimi senza messa”

“È mio intendimento costituire, al più presto, all’interno del Consiglio presbiterale diocesano una ristretta commissione di studio che avrà il compito di approfondire la tematica ed elaborare una proposta concreta per il conferimento in diocesi dei Sacramenti di iniziazione cristiana”. Lo scrive il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, che annuncia per giovedì 28 maggio, alle 19.30, la celebrazione della Messa crismale in cattedrale secondo le misure anticontagio. Altra novità per la Veglia di Pentecoste, che si svolgerà nel santuario del Santissimo Salvatore, con la presenza di rappresentanti dei gruppi giovanili delle parrocchie, sabato 30 maggio, alle 21.15. La veglia sarà trasmessa sull’emittente televisiva Teledehon, canale 18.

Per quanto riguarda i battesimi, ne sono escluse le celebrazioni durante le Messe domenicali, che “già contemplano una certa abituale presenza dei fedeli”. E il vescovo precisa che “il rito del sacramento sarà celebrato alla fine della Messa e comunque dopo l’uscita dalla chiesa di tutti gli altri fedeli”. “Non si esclude la celebrazione del Battesimo anche solo con la liturgia della Parola, senza la messa. Anzi, questa forma è da preferire”. Per le prime comunioni, invece, l’invito del vescovo è quello di “pensare al mese di settembre come recupero intenso di itinerario catechistico, in modo che dal mese di ottobre, in piccoli gruppi, i fanciulli possano ricevere la prima comunione”. Le feste patronali e parrocchiali in programma nei prossimi mesi si terranno solo nella parte liturgica senza le processioni.