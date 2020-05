Coronavirus Covid-19: Crema, cerimonia di ammainabandiera per la chiusura dell’Ospedale da campo

(foto Ministero della Difesa)

Si è svolta questa mattina a Crema la cerimonia di ammainabandiera per la chiusura dell’Ospedale da campo, resosi necessario per affrontare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19. “Questa è un’esperienza che vi cambierà e ci cambierà per sempre. Siamo un Paese che vuole superare questa difficile prova e sappiamo di poterlo fare anche grazie al lavoro di tutti voi. Solidarietà, professionalità e generosità hanno aiutato anche questa città a rialzarsi e guardare al futuro con speranza”, sono state le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, riportate sul sito istituzionale, alla presenza di autorità civili, religiose e militari. Il ministro Guerini ha ringraziato i medici e gli infermieri della Brigata cubana, i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via dall’Italia, dimostrando solida amicizia e grande solidarietà. “La Difesa ha messo in campo tutte le sue forze e capacità in una fase di grave criticità per il Paese e sta continuando il suo determinante supporto anche nella Fase 2”, ha dichiarato Guerini che può contare sul personale del 3° Reparto sanità dell’Esercito, capace di realizzare un Ospedale da campo in sole 72, simbolo di un giuramento alla Bandiera, che non è un atto retorico ma un impegno verso il Paese, le Istituzioni e i cittadini. “Tutti i medici e i professionisti che hanno coordinato l’Unità di crisi, gli infermieri, gli operatori sanitari, i nostri militari, il personale della Protezione civile hanno fatto un eccezionale lavoro di squadra”.