Camilla Battista Varano: Camerino, il 2 giugno messa con l’arcivescovo Massara per il 10° della canonizzazione

Sospeso il Triduo per santa Camilla Battista Varano, ma il 2 giugno, alle 11, si svolgerà la messa solenne nella chiesa delle Clarisse di Camerino, nel decimo anniversario della canonizzazione. A celebrarla sarà l’arcivescovo, mons. Francesco Massara. “Per le attuali norme, i posti all’interno della chiesa sono 40 – informa una nota –. Se c’è bel tempo si potrà seguire la celebrazione sul sagrato”. Inoltre, per chi non può partecipare, la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Amici delle Clarisse – Camerino”. “Sarà una rinnovata occasione per affidarci ancora una volta con fiducia e speranza alla nostra santa, per chiederle in questo difficile tempo di imparare a vivere il ‘coraggio nella paura’”.