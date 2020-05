Coronavirus Covid-19: Cnewa, campagna fondi per i più poveri. “Lasciamoci contagiare dalla speranza”

In risposta all’appello di Papa Francesco, lanciato a Pasqua, per aiutare coloro che sono più vulnerabili alla pandemia Covid-19, la Cnewa, l’agenzia papale impegnata a fornire supporto pastorale e umanitario al Nord-est dell’Africa, al Medio Oriente, all’Europa orientale e all’India, ha lanciato una raccolta fondi. Per quasi un secolo, l’Associazione è stata fondata nel 1926, Cnewa “è sempre stata vicino alle Chiese di queste aree per aiutare i più poveri tra i poveri. Non li abbiamo mai abbandonati e non lo faremo nemmeno adesso – afferma l’Associazione –. La crisi è urgente, il bisogno è enorme, aiutateci a condividere il dono più grande, la speranza. Lasciamoci contagiare dalla speranza”. “In questo tempo di pandemia e di incertezza – dichiarano da Cnewa – restiamo uniti nella preghiera come una famiglia e affrontiamo questa missione insieme”. È possibile donare attraverso cnewa.org.