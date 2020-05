Coronavirus Covid-19: America Latina e Caraibi, quasi 750mila contagi e oltre 40mila morti. Virus dilaga in Brasile e in Perù, preoccupazione per Honduras e Haiti

L’America Latina si conferma in questo momento come uno dei focolai più gravi nella diffusione del Covid-19. Nella giornata di ieri sono stati superati i 40mila morti ufficiali (40.307) e sono stati sfiorati i 750mila casi, che verranno superati nelle prime ore di oggi. Il dato complessivo per l’America Latina e i Caraibi, ricavato da una ricognizione del Sir sui dati ufficiali più aggiornati relativi a tutti i Paesi e le dipendenze dell’area, è infatti di 746.029 persone finora contagiate.

La diffusione avanza in modo incontrollato in Brasile, dove i contagiati sono 365.213, con 22.746 morti. Venerdì i nuovi casi erano stati oltre 20mila, sabato e ieri circa 16mila. Se il Brasile è ormai il secondo Paese per numero di persone positive dopo gli Stati Uniti, anche il Perù sta scalando la “triste classifica”, con 119.959 casi e 3.456 morti. Seguono il Cile (69.102 positivi e 718 vittime), il Messico (68.626 e 7.394), l’Ecuador (36.756 e 3.108), la Colombia (21,175 e 727), la Repubblica Dominicana (14.801 e 458), l’Argentina (11.353 e 445), Panama (10.926 e 306), la Bolivia (6.263 e 250).

Prosegue l’aumento in aree di grande vulnerabilità sanitaria e sociale, come l’Honduras (3.950 contagiati e 180 vittime) e Haiti (958 e 27). L’aumento generalizzato e anzi una nuova impennata di casi in Colombia, a Buenos Aires e in America Centrale, fa pensare che il “picco” non sia ancora stato raggiunto.