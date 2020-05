Coronavirus Covid-19: diocesi Lecce, via libera agli oratori “aperti per ferie”

foto SIR/Marco Calvarese

Facendo seguito al confronto tra i responsabili degli Uffici preposti nella diocesi di Lecce sul Decreto Rilancio del 18 maggio scorso e le linee guida ad esso allegate, mons. Michele Seccia ha condiviso le scelte fatte in merito alle attività estive dando il suo consenso perché gli oratori delle parrocchie della diocesi possano essere riaperti, come proposto anche dal Servizio nazionale di Pastorale giovanile della Cei. Una decisione che da la possibilità di iniziare ad organizzare i Grest estivi tenendo conto delle restrizioni a causa della pandemia di coronavirus Covid-19. Alle comunità che avvieranno le attività estive, la Curia offrirà la prima sanificazione degli ambienti, per questo motivo chi è interessato dovrà comunicarlo entro il 1° giugno all’Ufficio diocesano oratori e sport attraverso un’email da inviare a oratorilecce@gmail.com.