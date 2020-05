Diocesi: Aversa, entra nel vivo la Festa dei Popoli. Mons. Spinillo, “distanziamento sia vissuto come opportunità di un nuovo cammino comune”

Entra nel vivo la “Festa dei Popoli”, evento organizzato dalla diocesi di Aversa e vissuto quest’anno in modalità social e multimediale. Il vescovo Angelo Spinillo sente di voler rivolgere un sincero ringraziamento “alle comunità etniche e religiose che insistono da diversi anni sul nostro territorio, agli uffici diocesani, alle scuole per lo splendido video realizzato sul tema dell’accoglienza; in generale, a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest’anno l’organizzazione della nostra Festa dei Popoli, improntata da sempre sull’importanza del dialogo e dell’incontro tra culture e religioni diverse”.

In questi giorni segnati dall’inizio della “fase 2”, il tanto discusso “distanziamento sociale” può rappresentare una preziosa opportunità per intraprendere – sia pur nel rispetto delle necessarie precauzioni – un’altra forma di cammino comune. Una riflessione, quella del vescovo di Aversa, che assume una valenza particolare se estesa anche alla “Festa dei Popoli”: “Il nostro evento diocesano punta a cogliere nelle caratteristiche che ci differenziano degli indiscutibili elementi di ricchezza. Guardiamo alle rispettive differenze non come opportune distanze da mantenere per preservare il nostro cammino ma, al contrario, come possibilità di incontro per intraprendere un percorso comune”.

Domani, alle 17, il convegno in streaming “Ogni uomo è mio fratello?” propone un’analisi giuridica, sociale e pastorale del tema della dignità della persona, nella costruzione di percorsi di accoglienza connessi al tema lavorativo. Concentrando l’attenzione sulla recente legislazione in tema di regolarizzazione della posizione dei lavoratori stranieri stagionali, colf e badanti, si cercherà di problematizzare il rapporto tra sistema economico, produttivo, mobilità e welfare.

La conclusione della “Festa dei Popoli” è fissata per domenica 31 maggio, con la pubblicazione di un video che conterrà il messaggio finale del vescovo Spinillo e uno speciale inno alla multiculturalità intitolato “Festa dei Continenti”. I video saranno trasmessi e pubblicati sulla pagina Facebook e sul canale Youtube “Chiesa di Aversa” e sul sito della diocesi.