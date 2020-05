Scuole paritarie: vescovi lombardi, “devono poter usufruire delle risorse necessarie per affrontare i problemi causati dalla pandemia”

“La Conferenza episcopale lombarda ribadisce, insieme alla presidenza della Cei, che le scuole paritarie ‘svolgono un servizio pubblico, caratterizzato da un progetto educativo e da un programma formativo perseguiti con dedizione e professionalità’; esse contribuiscono in modo essenziale all’esperienza educativa in Italia. Pertanto, devono poter usufruire delle risorse necessarie per affrontare i problemi causati dalla pandemia”. La Conferenza dei vescovi delle dieci diocesi della Lombardia diffonde oggi un documento nel quale si riprendono i punti essenziali del testo della Cei del 18 maggio scorso. “Il reticolo delle scuole parrocchiali, specialmente quelle di infanzia, le numerose scuole promosse dagli istituti di vita consacrata, le innumerevoli realtà scolastiche promosse da laici cristiani e da tante famiglie sono una ricchezza immensa particolarmente presente e feconda sul territorio lombardo”, affermano i prelati. I quali “si uniscono con convinzione alla richiesta espressa dalla presidenza della Conferenza episcopale italiana ‘al Parlamento e al Governo’ perché si impegnino ulteriormente, oltre quanto fatto finora, ‘per assicurare a tutte le famiglie la possibilità di una libera scelta educativa, esigenza essenziale in un quadro democratico’”.