Coronavirus Covid-19: Decaro (Anci), “assistenti civici impegnati in attività che i volontari hanno fin qui svolto tenendo in piedi le nostre comunità”

“Quello che sarà pubblicato è un bando della protezione civile per selezionare volontari. Quei volontari che ci hanno aiutato a consegnare la spesa o i medicinali a chi non poteva uscire di casa nella fase di emergenza, e che in questa nuova fase stanno facilitando gli accessi contingentati ai parchi e ai mercati, contando il numero di persone che entrano ed escono o alla riapertura delle spiagge potranno spiegare le regole per l’accesso”. Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, riguardo al bando per il reclutamento di 60.000 “assistenti civici”. “Svolgeranno le attività che i volontari hanno svolto in questi mesi tenendo in piedi le nostre comunità”, prosegue Decaro, precisando che “il bando serve a trovarne di nuovi, visto che – con il progressivo ritorno al lavoro – molti di coloro che si sono prestati nel primo periodo di emergenza, non hanno più la stessa disponibilità di tempo”.