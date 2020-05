Messa crismale: Acireale, il vescovo Raspanti la celebrerà domani mattina in cattedrale

“A causa dell’emergenza coronavirus non è stato possibile celebrare comunitariamente i riti della Settimana santa e in particolare la Messa crismale. Grazie alle ultime disposizioni ministeriali è possibile, sebbene in modo condizionato, celebrare insieme l’Eucaristia”. Lo ricorda in una nota la diocesi di Acireale, che evidenzia come “prima della chiusura del tempo pasquale il vescovo, mons. Antonino Raspanti, desideri celebrare la Messa crismale alla quale sono invitati a partecipare esclusivamente i sacerdoti, i membri del Consiglio pastorale diocesano e della Consulta delle aggregazioni laicali”. La Messa crismale, presieduta dal vescovo, sarà celebrata domani, martedì 26 maggio, alle 9.30, in cattedrale.

La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Acireale e su Prima Tv.