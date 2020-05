Diocesi: Roma, in diverse parrocchie celebrata ieri la messa domenicale all’aperto

Prima messa domenicale con i fedeli, ieri, dopo stop alle celebrazioni eucaristiche per evitare il contagio del coronavirus. A Roma, diverse parrocchie hanno preferito riprendere i riti, celebrando le Messe all’aperto, dalla parrocchia di Santa Giulia Billiart a quella di San Tommaso Moro.

In questi casi, sono state rispettate tutte le misure indicate dal protocollo fra Cei e governo, come ad esempio il distanziamento tra le sedie e la successiva indicazione del Comitato tecnico scientifico del numero massimo dei partecipanti contentito, pari a mille persone. Anche per le offerte sono state disposte apposite cassette vicino agli ingressi.