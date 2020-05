Vescovi Sardegna: attribuite le deleghe per gli ambiti pastorali

Attribuite le deleghe vescovili per i diversi ambiti pastorali della ragione ecclesiastica, durante la recente riunione della Conferenza episcopale sarda. A mons. Antonello Mura sono state affidate le Comunicazioni sociali e l’Insegnamento della Religione cattolica. Quattro gli ambiti cui lavorerà mons. Giuseppe Baturi: Dottrina delle Fede, Annuncio e catechesi; Pastorale sociale e del lavoro; Osservatorio giuridico regionale. Mons. Roberto Carboni, invece, all’Evangelizzazione dei popoli e cooperazione tra le Chiese e alla Tutela dei minori. A mons. Gian Franco Saba sono stati affidati Cultura, educazione, scuola e università; Ecumenismo e dialogo interreligioso. A mons. Sebastiano Sanguinetti affidato l’Ufficio per la Liturgia e lingua sarda nella liturgia; Beni culturali ed edilizia di culto. Nominato anche come delegato per l’attuazione del protocollo d’Intesa Ras-Ces. Mons. Giovanni Paolo Zedda si occuperà di Caritas; Migranti; Pastorale della salute; Progetto Policoro. Mentre mons. Mauro Maria Morfino di Clero e vita consacrata, Commissione presbiterale regionale, Cims e Usmi. Mons. Corrado Melis è stato nominato all’Apostolato dei laici; Pastorale giovanile e vocazionale; Pastorale familiare; mons. Arrigo Miglio al Sovvenire al sostegno economico alla Chiesa, mons. Ignazio Sanna alla Pastorale del turismo. Infine, mons. Mosè Marcia affiancherà mons. Melis con delega per la Pastorale familiare.