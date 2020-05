Coronavirus Covid-19: Mattarella, “far fronte a ricadute della pandemia non solo sul piano sanitario ma anche su quello della riattivazione del tessuto economico”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“L’Africa, l’Europa e l’Italia sono adesso chiamate a far fronte alle ricadute della pandemia non solo sul piano sanitario ma anche su quello dell’indispensabile riattivazione del tessuto economico che, per avere successo, richiederà un ulteriore approfondimento, tanto in Africa quanto in Europa, dei processi di integrazione. Significativo, in proposito, l’avvio di realizzazione dell’Area Comune di Libero Scambio Africana”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel massaggio diffuso in occasione della Giornata dell’Africa.

“La lungimirante decisione che, 57 anni orsono, portò alla nascita dell’Organizzazione per l’Unità Africana ha trovato da sempre nell’Italia un partner convinto e affidabile”, sottolinea il Capo dello Stato, ribadendo che “il nostro Paese sostiene con determinazione il progetto di una sempre maggiore integrazione del continente africano – sia a livello regionale sia sub regionale – e guarda con la massima attenzione alle relazioni con l’Africa nel suo insieme e con ciascuno dei Paesi che ne fanno parte: solo così, infatti, il Mediterraneo potrà essere fedele alla sua vocazione, storica e geografica, di ponte fra i due continenti”. “Si tratta – osserva Mattarella – di un’esigenza avvertita oggi con maggior forza in ragione del diffondersi su scala globale del Covid-19, che ha causato la perdita di innumerevoli vite umane e profondamente sconvolto famiglie, comunità e sistemi produttivi”.

Mattarella auspica “uno sforzo comune che non potrà prescindere da un’attenta, aperta e ponderata riflessione sui valori e sui principi che poniamo a fondamento dei nostri modelli di società, al fine di rendere le nostre comunità più coese e forti”.