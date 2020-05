Ue-Giappone: domani vertice bilaterale segnato dal Covid. In agenda la risposta alla pandemia

Vertice virtuale tra Unione europea e Giappone domani, 26 maggio. Parteciperanno la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Charles Michel e il primo ministro giapponese Shinzō Abe. Tre i temi all’ordine del giorno: la pandemia di coronavirus, i preparativi per il prossimo vertice del G7 e l’attuazione del partenariato strategico Ue-Giappone. Di Covid-19 si parlerà per quel che riguarda la ripresa economica, il ripristino del commercio internazionale, il sostegno alle popolazioni vulnerabili, e il suo impatto sull’ordine geopolitico. In ambito economico-commerciale si guarderà a come rafforzare la cooperazione bilaterale nel quadro degli accordi Ue-Giappone già siglati (partenariato strategico, partenariato economico, partenariato per la connettività sostenibile e le infrastrutture di qualità). Il vertice del G7 si terrà il 10-12 giugno prossimi. Si sarebbe dovuto svolgere a Camp David, negli Stati Uniti d’America, ma a motivo della pandemia, per la prima volta si terrà in videoconferenza, e sarà presieduto da Donald Trump.