Coronavirus Covid-19: Betlemme, domani riapre la Natività. Comunicato delle tre Chiese responsabili del Luogo santo

Riapre domani, dopo circa tre mesi di chiusura, la Basilica della Natività a Betlemme: lo rendono noto in una nota congiunta i capi delle comunità responsabili della basilica, i patriarchi greco ortodosso e armeno di Gerusalemme, Teofilo III e Nourhan Manougian, e il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. Nella nota che fa seguito ad una analoga diffusa il 23 maggio per annunciare la riapertura del Santo Sepolcro a Gerusalemme, si legge che “a seguito dell’evoluzione della situazione in Terra Santa, desideriamo informare che a partire da domani 26 maggio la Natività sarà nuovamente accessibile ai fedeli per visite e preghiere. Per motivi di sicurezza e al fine di evitare il rischio di una nuova diffusione dell’infezione Covid-19, all’inizio il numero sarà limitato (a 50 persone) e la Basilica sarà accessibile solo a coloro che non hanno febbre o sintomi di infezione e indossano adeguate coperture per il viso. Sarà inoltre necessario mantenere una distanza minima di 2 metri tra ogni persona ed evitare qualsiasi atto di devozione che possa includere un contatto fisico come toccare e baciare le pietre, le icone, i paramenti e il personale della Basilica; oltre a rispettare sempre le istruzioni fornite. Da questo luogo santo, in questo periodo di Pasqua, continuiamo le nostre preghiere, chiedendo la fine di questa pandemia”. “Un segnale di grande speranza e di grande gioia”: così il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, commenta al Sir la notizia della riapertura della basilica della Natività.

“La riapertura della Natività è stata decisa a seguito di una nota del ministero del Turismo palestinese – spiega padre Patton – e dopo l’allentamento delle restrizioni per il Covid-19 nei Territori palestinesi”. In un breve comunicato della Custodia, rilanciato dal Sir, si legge che “la Natività riaprirà domani mattina alle 6. Alle 17 i fedeli potranno riunirsi nella attigua chiesa di santa Caterina per recitare il Rosario e partecipare alla Messa”. A documentare la giornata di domani sarà il Christian Media Center sul suo sito.