Africa-Europa: Mattarella, “affrontare con rinnovato spirito di collaborazione percorsi di cooperazione promuovendo pace, dignità umana e sviluppo sostenibile”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Adottare una prospettiva capace di guardare oltre le contingenze della grave crisi attuale ci permetterà di affrontare con rinnovato spirito di collaborazione – nel quadro dei rapporti fra Unione africana ed Unione europea – percorsi di cooperazione internazionale promuovendo la pace, la dignità umana e lo sviluppo sostenibile”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel massaggio diffuso in occasione della Giornata dell’Africa.

“L’Italia – osserva il Capo dello Stato – continua a sostenere i processi di riconciliazione nazionale e di stabilizzazione intrapresi nel continente africano e ha accolto con favore l’appello del segretario generale delle Nazioni Unite per un cessate-il-fuoco globale. Occorre evitare che in contesti già duramente provati dal punto di vista umanitario il perdurare dei conflitti renda ancora più arduo il necessario contrasto all’epidemia”.

Per Mattarella, “solo un multilateralismo efficace permetterà alla Comunità internazionale di definire, nel segno di una concreta solidarietà, una risposta congiunta alle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia”.

“Abbiamo presenti le aspettative dell’Unione africana a tale riguardo e – nel contesto dei fori multilaterali cui partecipiamo e, in particolare, nell’ambito della Presidenza Italiana del G20 nel 2021 – intendiamo offrire il nostro contributo all’individuazione di concrete soluzioni”, prosegue il presidente della Repubblica, rilevando che “l’odierna celebrazione, per la quale rinnovo i più cordiali auguri, ci offre dunque l’occasione per tracciare un bilancio e progettare il futuro – grazie a una auspicabile sempre più stretta cooperazione tra Africa, Europa e Italia – superando le difficoltà di questo frangente della nostra comune storia”.