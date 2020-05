Coronavirus Covid-19: pandemia, musica e Bibbia, una benedizione cantata dai cori del mondo

Una benedizione cantata in tante parti del mondo, da cori virtuali, spesso ecumenici, è diventata nel tempo della reclusione un filo che ha unito e sostenuto credenti in tante parti del mondo. In America, Sud Africa, Regno Unito, America Latina, Hawaii, e ora anche in Svezia sono stati prodotti video disponibili su youtube in cui si canta in lingue diverse la medesima benedizione, tratta dalla Bibbia (Libro dei Numeri): “Il Signore ti benedica e ti protegga, faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace”. Migliaia e migliaia le visualizzazioni di queste produzioni. C’è anche una versione cantata da bambini americani, inglesi e neozelandesi insieme. La versione in svedese, che è stata messa on line sabato scorso e ha già superato le 57mila visualizzazioni, è preceduta da una benedizione pronunciata dai leader delle principali chiese presenti nel Paese ed è cantata da persone che appartengono a 100 diversi cori di chiese di tutte le denominazioni. Tutto è iniziato ad aprile, quando cantanti di varie chiese della città di Pittsburgh negli Stati Uniti hanno cantato una benedizione per la loro città.