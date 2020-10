Seraphicum: Roma, domani la cerimonia di inaugurazione del 117° anno accademico

Si svolgerà sabato 17 ottobre, a Roma, la cerimonia di inaugurazione del 117° anno accademico della Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” Seraphicum. Il programma prevede, alle ore 9.30, la celebrazione della santa messa, nella cappella “San Bonaventura” (a via del Serafico, 1), presieduta da fra Jan Maciejowski, vice gran cancelliere della Facoltà e vicario generale dell’Ordine dei Frati minori conventuali.

Seguirà, alle ore 11, in Sala Sisto V, l’appuntamento a carattere accademico introdotto dal saluto del preside, fra Dinh Anh Nhue Nguyen, con una prolusione affidata a fra Luciano Bertazzo, docente di Storia della Chiesa alla Facoltà teologica del Triveneto, sul tema “Gli studi francescani: tra frate Francesco e frate Antonio. Percorsi storici e riflessione storiografica”. “Un tema di grande attualità e che richiama anche l’attenzione sul progetto ‘Antonio 20-22’ ideato dai Frati minori conventuali del Nord Italia per celebrare i tre grandi anniversari antoniani del triennio 2020-2022: la vocazione francescana di Antonio, il suo naufragio in Italia e il primo incontro con frate Francesco, il suo svelarsi al mondo come grande predicatore e santo”, ricorda una nota del Seraphicum.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, precisa la nota, l’ingresso al Seraphicum avviene previa misurazione della temperatura con termoscanner, igienizzazione delle mani e con il mantenimento del distanziamento fisico, seguendo le indicazioni predisposte in loco.