Scuole paritarie: Ciofs, un manifesto sull’identità della scuola salesiana

Un manifesto sull’identità delle scuole salesiane delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in Italia. Lo ha redatto il direttivo nazionale Ciofs Scuola, convocato in presenza a Roma, assieme a tantissime scuole di tutta Italia collegate da remoto, durante l’Assemblea dei soci. Il manifesto parla “il linguaggio di tutte le scuole delle Figlie di Maria Ausiliatrice d’Italia, raccoglie la saggezza di una lunga cultura pedagogica e didattica ed è espresso con la freschezza delle parole vere che parlano alla mente e al cuore”. Viene presentato come “una comunicazione gioiosa da condividere in rete”.

“Non è una dichiarazione d’intenti, ma una esplicitazione dei valori della scuola salesiana che poggia sulla tradizione, sull’ideazione e sull’attuazione o, per altri aspetti, sulla spiritualità, sulla ragionevolezza, sulla benevolenza”. Sei i punti indicati: a scuola per essere felici; pensiero critico e cuore buono; educatori compagni di viaggio; solidarietà e servizio creano l’ambiente; innovazione e tradizione; collaborazioni e reti oltre l’aula.

Soffermandosi sulla “grande sfida del tempo”, il testo “risponde alla fiducia che le famiglie e gli alunni pongono nella scuola salesiana, attraverso una positività autentica”. Nel testo viene chiesto di lasciare spazio agli alunni, “ascoltandoli, accogliendoli, accompagnandoli nella strada della comprensione, dell’interpretazione, della rielaborazione anche dei contenuti più semplici… delle scelte libere e liberanti”. “Un modo per coinvolgere docenti, genitori, ex allievi, amici e per assumere più consapevolmente l’identità propria della scuola, farla conoscere e condividerla con tutti: docenti, genitori, alunni, Chiesa, territorio, ambiente associativo”.