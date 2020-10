Giovani: oggi la presentazione del logo della Gmg di Lisbona 2020

Viene presentato oggi – giorno in cui si celebra l’elezione di San Giovanni Paolo II, fondatore degli incontri internazionali della gioventù – il logo della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023. L’evento digitale – si legge in un comunicato – sarà trasmesso su Wyd (il social media della Gmg), alle ore 11, a Lisbona (12 ora di Roma) e intende tracciare la via per la preparazione alla prima Gmg che si svolgerà in Portogallo. Il nuovo logo si ispira al tema scelto dal Santo Padre Francesco per la Gmg di Lisbona (“Maria si alzò e andò in fretta” Lc 1,39) e alle peculiarità culturali e religiose portoghesi. È stato selezionato nel corso di un concorso internazionale promosso dal Comitato organizzativo locale (Col) con la partecipazione di centinaia di concorrenti provenienti da 30 Paesi dei cinque continenti. Il logo della Wyd Lisbona 2023 ha la Croce come elemento dominante, attraversata da una strada dove sorge lo Spirito Santo. “I colori (verde, rosso e giallo) evocano la bandiera portoghese. L’autrice del logo è Beatriz Roque Antunez, una giovane designer portoghese di 24 anni. “Secondo il tema della Giornata – spiega – Maria non rimane immobile ma decide di far visita alla cugina. È l’invito rivolto ai giovani a non rimanere fermi, a fare in modo che qualcosa accada, a costruire il mondo e non abbandonarlo nelle mani degli altri. Tutti abbiamo bisogno che i giovani prendano il mondo nelle proprie mani”.