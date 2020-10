Annuario statistico: Fides, in calo i sacerdoti nel mondo, in aumento i diaconi permanenti

Il numero totale dei vescovi nel mondo è diminuito di 12 unità, raggiungendo quota 5.377. Il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito anche quest’anno, raggiungendo quota 414.065 (-517). Sono alcuni dati statistici del dossier dell’Agenzia Fides, presentati in occasione della 94ª Giornata missionaria mondiale, in programma domenica prossima, 18 ottobre A segnare una diminuzione consistente ancora una volta è l’Europa (-2.675) cui si aggiunge l’America (-104). Gli aumenti si registrano in Africa (+1.391), Asia (+823) e Oceania (+48). I sacerdoti diocesani nel mondo sono aumentati globalmente di 64 unità, raggiungendo il numero di 281.874, con una diminuzione, anche quest’anno, in Europa (-1.595), cui si aggiunge l’Oceania (-16). Gli aumenti si registrano in Africa (+904), Asia (+686), America (+85). I sacerdoti religiosi sono diminuiti in complesso di 581 unità, confermando la tendenza degli ultimi anni, e sono 132.191. Consolidando la recente tendenza, crescono in Africa (+487), in Asia (+137) e in Oceania (+64), diminuiscono in Europa (-1.080) e in America (-189). I diaconi permanenti nel mondo continuano ad aumentare, quest’anno di 610 unità, raggiungendo il numero di 47.504. L’aumento più consistente si conferma in America (+293), seguita da Europa (+271), Oceania (+25), Africa (+13) e Asia (+8). Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose, di 7.249 unità, come l’anno precedente. Sono complessivamente 641.661.