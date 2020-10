Funerali Jole Santelli: mons. Nolé (Cosenza), “occorre patto di corresponsabilità per un cammino educativo di formazione a legalità e fratellanza”

“La Calabria è una delle terre che ha maggiori potenzialità economiche, culturali. Le autorità dello Stato ci devono guardare come persone che hanno bisogno del loro sostegno e del loro incoraggiamento e di essere rispettati per quelli che siamo, persone dignitose qualche volta timorose”. Lo ha detto mons. Francesco Nolé, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, al termine della messa esequiale di Jole Santelli, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e alle cariche istituzionali nazionali convenute a Cosenza. “Occorre un patto di corresponsabilità tra Stato, società, Chiesa per percorrere un cammino educativo di formazione alla legalità, alla fratellanza, e al servizio degli altri” – ha detto il presule prima del congedo e dopo aver benedetto la salma. “Mancano gli educatori a saper guardare al futuro e al bene degli altri e forse un mea culpa lo dobbiamo fare tutti noi, specialmente quando veniamo a chiedervi cortesie – ha aggiunto rivolgendosi alle Autorità statali – per amicizia e non per merito. Ci dobbiamo impegnare tutti affinché questo Stato di diritto possa esprimere le belle potenzialità che abbiamo, ad esempio le eccellenze calabresi, che sono tante, e che possono dare speranza al futuro”.