Iraq: card. Sako (patriarca), un libro in inglese sulla storia della Chiesa caldea

“Panoramica storica della Chiesa caldea”: è il titolo del libro, edito nel 2015, curato dal patriarca caldeo di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, e che oggi appare nella sua traduzione inglese. Secondo quanto reso noto dal Patriarcato caldeo, il libro è stato rivisto in alcune parti dallo stesso patriarca, corretto e aggiornato soprattutto nelle sezioni riguardanti i vescovi e le diocesi. Si tratta di una sintesi della storia della Chiesa caldea dal suo inizio fino ai giorni nostri, che illustra le caratteristiche della sua teologia, spiritualità, rituali e istituzioni ad essa affiliate. Un modo per conoscerne anche il futuro e le sfide che l’attendono. “La nostra terra – afferma il patriarca Sako – è una culla della storia e la Chiesa orientale è pioniera del servizio missionario ed evangelico portato avanti anche tra enormi persecuzioni per aver tenuto Gesù sempre nel cuore. Per questo motivo – conclude il cardinale – non dobbiamo mai dimenticare i sacrifici di chi ci ha preceduto”.