Coronavirus Covid-19: Duno, domenica 18 ottobre la messa per ricordare tutti i medici morti a causa della pandemia

Domenica 18 ottobre, alle ore 11, presso il Tempio votivo dei medici d’Italia, a Duno, in provincia di Varese, si terrà una cerimonia commemorativa per ricordare il presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Roberto Stella, e tutti gli altri 177 medici italiani vittime della pandemia da Covid-19. La cerimonia, presieduta da mons. Ivan Salvadori, vicario generale della diocesi di Como, è stata organizzata dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Varese e vedrà la celebrazione di una messa e l’iscrizione dei nomi dei medici scomparsi sul marmo del Sacrario che sorge accanto al Tempio, un luogo che ricorda i medici morti nell’adempimento del loro dovere in guerra e in pace. “La santa Messa, che annualmente viene celebrata in ricordo dei caduti nell’esercizio della professione medica, per il bene della popolazione – dichiara il presidente dell’Ordine dei medici di Varese, Marco Cambielli -, è una tradizione che quest’anno assume un significato particolarmente vivo ed attuale perché ricorda un numero assai elevato di medici caduti per il dovere in Italia, in primis, il carissimo amico e precedente presidente dell’Ordine di Varese, Roberto Stella. È un evento che anche religiosamente coniuga la pietas con la speranza, due caratteristiche connaturate alla professione medica, evidenze che nessuno deve mai dimenticare”.