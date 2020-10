Diocesi: Cassano all’Jonio, questa mattina presentazione del Centro per le famiglie

Verrà presentato nella mattinata di oggi, venerdì 16 ottobre, il Centro per le famiglie promosso da “L’appetito vien studiando”, progetto socio-educativo per minori della Caritas diocesana di Cassano all’Jonio. Questa nuova iniziativa, spiega una nota, è pensata come “un servizio rivolto alle famiglie del progetto che offrirà ascolto, orientamento e sostegno”. Dalle 10.30, presso il seminario diocesano “Giovanni Paolo I”, interverranno il vescovo Francesco Savino, il vicario per la Carità, don Mario Marino, e Angela Marino, responsabile del progetto “L’appetito vien studiando”. La presentazione si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid.