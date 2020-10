Papa Francesco: alla Fao, “costruire con i soldi delle armi un Fondo mondiale per sconfiggere la fame”

“Costruire con i soldi che si usano per le armi e gli altri apparati militari un Fondo mondiale per poter sconfiggere definitivamente la fame e aiutare lo sviluppo dei paesi più poveri”. È la proposta del Papa, nel videomessaggio – in spagnolo – inviato in occasione del 75° anniversario della Fao. In questo modo, per Francesco, “si eviterebbero molte guerre e l’emigrazione di tanti nostri fratelli e delle loro famiglie, costretti ad abbandonare le loro terre e i loro paesi in cerca di una vita più degna”. “Di fronte a questa realtà, non possiamo rimanere insensibili o restare paralizzati”, l’appello di Francesco per sconfiggere la fame nel mondo: “Tutti siamo responsabili”. “La crisi attuale ci dimostra che servono politiche e azioni concrete per sradicare la fame nel mondo”, l’invito del Papa, secondo il quale “le discussioni dialettiche o ideologiche non servono a raggiungere questo obiettivo e a impedire che i nostri fratelli continuino a morire per la mancanza di cibo”.