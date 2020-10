Diocesi: Cuneo e Fossano, questa sera veglia missionaria a Centallo

Sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Centallo nella serata di oggi, venerdì 16 ottobre, la veglia missionaria promossa dalle diocesi di Cuneo e Fossano. L’incontro di preghiera e riflessione sul tema “Tessitori di fraternità” avrà inizio alle 20.45 e sarà animato dal coro “Pacem in Terris”.

“Nel celebrare questo mese missionario – spiegano dall’Ufficio missionario diocesano di Cuneo – non possiamo non tenere conto, anche in modo significativo, del contesto storico che stiamo vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e con le conseguenze relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi. Un cammino di riscoperta della fraternità che ci fa andare oltre la diffidenza e l’indifferenza e capaci di incontro e comunione”.

La 94ª Giornata missionaria mondiale sarà celebrata domenica 18 ottobre. Le offerte raccolte nelle messe celebrate nelle parrocchie saranno devolute alle giovani Chiese che non hanno ancora raggiunto una propria autonomia.