Coronavirus Covid-19: mappa europea dei positivi. Francia e Regno Unito in rosso, Italia in arancione

Regno Unito, Francia, Spagna, Polonia e quasi tutto l’est europeo in rosso. Italia (nonostante l’aumento dei contagi registrati oggi), Germania, Svezia e Paesi Baltici in arancione. In verde la Calabria, alcune regioni tedesche e della Grecia. La mappa armonizzata che indica la situazione Covid-19 in Europa, anche in funzione degli spostamenti tra gli Stati, è curata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Il colore rosso attesta una maggior diffusione percentuale dei positivi, l’arancione un grado medio, il verde un minor grado di contagi. Gli Stati membri Ue sono tenuti a fornire all’Ecdc ogni settimana tre elementi: i nuovi positivi ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni; il numero dei test effettuati; la percentuale dei test positivi sul totale di quelli realizzati. Varie mappe saranno aggiornate ogni 7 giorni.