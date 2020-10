Annuario statistico: Fides, aumentano i cattolici nel mondo

Al 31 dicembre 2018, il numero dei cattolici era pari a 1.328.993.000 persone con un aumento complessivo di 15.716.000 rispetto all’anno precedente. È uno dei dati statistici del dossier dell’Agenzia Fides, presentati in occasione della 94ª Giornata missionaria mondiale, in programma domenica prossima, 18 ottobre. L’aumento interessa tutti i continenti, compresa l’Europa (+94.000), che conferma per il terzo anno consecutivo un aumento. Come nel passato è più marcato in Africa (+9.208.000) e in America (+4.458.000), seguono Asia (+1.779.000) e Oceania (+177.000). La percentuale mondiale dei cattolici è rimasta invariata rispetto all’anno precedente al 17,73%. Il numero degli abitanti per sacerdote è aumentato anche quest’anno, complessivamente di 170 unità, raggiungendo quota 14.638. La ripartizione per continenti vede aumenti in America (+72) e Oceania (+64). Sono in diminuzione Asia (-38), Europa (-34) e Africa (-1). Il numero dei cattolici per sacerdote è aumentato complessivamente di 42 unità, quasi la stessa cifra dell’anno precedente (+38), raggiungendo il numero di 3.210. Si registrano aumenti in Africa (+46), America (+40), Europa (+26), Oceania (+15). Rimane invariato il numero di cattolici per sacerdote in Asia.