Diocesi: Bergamo, domani incontro su “Sostenibilità, responsabilità, impatto sociale: le sfide delle imprese nel tempo e dopo la pandemia”

È in programma per domani, sabato 17 ottobre, dalle 9 presso gli spazi del Km Rosso (via Stezzano 85, Bergamo – gate 4) l’incontro “The Economy of Francesco a Bergamo – Sostenibilità, responsabilità, impatto sociale: le sfide delle imprese nel tempo e dopo la pandemia”. L’evento, in presenza e streaming, è promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro insieme alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice, le Acli provinciali di Bergamo, l’Unione cattolica industriali e dirigenti, in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo. “The Economy of Francesco”, si legge nella newsletter diocesana di Bergamo, “è un incontro internazionale tra giovani studiosi ed operatori dell’economia, convocati da Papa Francesco. Anche questo evento, come l’ultima enciclica ‘Fratelli tutti’, firmata gli scorsi giorni dal Papa, fa chiaro riferimento al santo di Assisi, esempio per eccellenza della cura degli ultimi della terra attraverso l’ecologia integrale, che sappia risponde sia al grido della terra che al grido dei poveri, come si esplicita più volte nella Laudato si’”.