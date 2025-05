Terremoto Centro Italia: Roma, domani una conferenza stampa su “Via Lauretana: rilancio e sviluppo dell’Appennino centrale”

Si terrà martedì 20 maggio, alle ore 15, alla Biblioteca Chigiana, a Roma, una conferenza stampa dal titolo “Via Lauretana: rilancio e sviluppo dell’Appennino centrale”. L’incontro, promosso da Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione post sisma dell’agosto del 2016, “sarà un’occasione di confronto tra istituzioni locali, enti e operatori coinvolti nel progetto di valorizzazione del percorso della Via Lauretana, il cammino mariano più antico del mondo, un suggestivo itinerario spirituale, storico e naturalistico che si snoda per circa 150 chilometri, che collega Assisi a Loreto, volano di quel turismo lento che punta al rilancio di tutto l’Appennino centrale”. Saranno presenti oltre a Castelli, mons. Nazzareno Marconi, presidente della Conferenza episcopale marchigiana, ⁠Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, ⁠Renato Poletti, presidente del Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della Via Lauretana, Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, Paolo Renna, referente perCiclopedonali e cammini del Comune di Macerata, e Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /