Leone XIV: anglicani, “il Papa ha lanciato un appello all’unità, alla pace e alla missione”

“Papa Leone ha lanciato, ieri, un appello all’unità, alla pace e alla missione, a una Chiesa unita che possa essere ‘un segno di unità e di comunione, che possa diventare lievito per un mondo riconciliato’”. Con queste parole, contenute in un comunicato, i leader della comunione anglicana che hanno partecipato, ieri, alla messa di inizio pontificato del Santo Padre hanno ripreso le parole del Papa ed espresso la loro gioia e la loro speranza per rapporti più stretti tra tutte le chiese cristiane. Della nutrita delegazione anglicana, che ha partecipato alla celebrazione di ieri, facevano parte, tra altri, l’arcivescovo di York, Stephen Cottrell che guida, in questo momento, la comunione anglicana e fa le veci dell’arcivescovo Justin Welby che ha lasciato l’incarico lo scorso gennaio, l’arcivescovo di Armagh e primate di tutta Irlanda John McDowell, il primate della Chiesa episcopale Sean Rowe, il segretario generale della comunione anglicana Anthony Poggo, il direttore del centro anglicano di Roma Anthony Ball e l’arcivescovo di Cape Town e metropolita della Chiesa anglicana del sud Africa Thabo Makgoba. “Penso che sia la prima volta che il primate della Chiesa di Irlanda partecipa a una messa di inaugurazione di pontificato. Il rapporto tra cattolici ed anglicani è molto forte, in Irlanda, e queste occasioni contribuiscono anche di più del dialogo teologico a cementare i rapporti tra le diverse chiese”, ha dichiarato l’arcivescovo di Armagh, John McDowell.

