Salute: Clinical Trials Day, all’Università Cattolica due giornate dedicate alle innovazioni nei farmaci e nei dispositivi medici e alle nuove professioni della ricerca

In occasione della Giornata mondiale intitolata ai Clinical Trials, si terrà martedì 20 e mercoledì 21 maggio, nella Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presso l’Auditorium, in largo F. Vito, 1, il “Clinical Trials Day”, la prima edizione dell’evento promosso dalla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola.

Le due giornate saranno dedicate agli sviluppi nella ricerca di farmaci innovativi e dispositivi medici che hanno rivoluzionato la vita dei pazienti e innovato gli approcci terapeutici e alle nuove professioni della ricerca, indispensabili per la corretta conduzione delle sperimentazioni cliniche.

All’evento interverranno Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica Sacro Cuore; Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs; Paolo Nusiner, presidente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e direttore generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Robert Giovanni Nisticò, presidente della Agenzia italiana del farmaco (Aifa); Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss); Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici; Andrea Urbani, direttore per Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. In apertura dei lavori sarà reso pubblico il messaggio del ministro della Salute Orazio Schillaci.

Presidenti del “Clinical Trials Day” sono Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore scientifico facente funzione della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Sergio Alfieri, ordinario di Chirurgia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Area clinico-scientifica dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, e Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Coordinatrice dell’evento Vincenzina Mora, responsabile del Clinical Trial Office (Cto) della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs.

Sito ufficiale dell’evento: https://clinicaltrialsday.it/.

