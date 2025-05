Terra dei fuochi: Caserta, domani arriva in diocesi il Pellegrinaggio giubilare di speranza sulle orme della Laudato si’

Arriva domani a Caserta il Pellegrinaggio giubilare di speranza sulle orme della Laudato si’. Una iniziativa della Conferenza episcopale campana (Cec) nelle terre un tempo dei fuochi o con gravi danni ambientali, che ogni diocesi vive alla sua maniera. L’iniziativa vuole essere un segno di speranza per una terra dalle non poche ferite all’ambiente, con pesanti ricadute sulla salute degli abitanti. Preghiera, penitenza, denuncia e annuncio le caratteristiche di questo cammino delle Chiese campane che toccherà alcuni luoghi simbolo dello scempio territoriale, con l’intento di tenere alta l’attenzione sulla cura dell’ambiente e offrire occasioni di confronto coinvolgendo istituzioni, associazioni, scuole, società civile.

“Le Chiese della Campania hanno raccolto in questi anni il grido di dolore di un popolo colpito da quello che i vescovi hanno chiamato ‘dramma umanitario’. Lo stesso Pontefice Francesco, quando venne in visita a Caserta, ha confessato che sorvolare in elicottero le terre tra Caserta e Napoli è stato uno tra i motivi dominanti per scrivere le profetiche pagine della Laudato si’, che già il 26 settembre 2015 determinò per le nostre Chiese una svolta”, ha detto il presidente della Cec, mons. Antonio Di Donna, presentando l’iniziativa.

A Caserta si terrà domani per l’intera giornata nel Campo Laudato si’, ex Macrico, il Giubileo della terra, che accoglie i pellegrini e farà festa con la città: dalle 10 alle 20. “Il Pellegrinaggio giubilare di speranza, in occasione del decennale dell’enciclica Laudato si’, farà tappa da noi a Caserta, toccando due luoghi simbolo Lo Uttaro e il Campo Laudato si’ – spiega don Gianmichele Marotta – per ricordarci che l’umanità sempre è chiamata da Dio ad agire il bene ed evitare il male, ma spesso smarriamo la via e invece di curare il Creato a noi affidato lo deturpiamo e lo sciupiamo fino a mettere a rischio la nostra stessa vita. Questo pellegrinaggio sia per tutti noi occasione di impegno per attuare la Laudato si’ nella vita quotidiana, sull’insegnamento di Gesù che sempre ci insegna ad avere cura di tutto quanto è creazione di Dio”.

